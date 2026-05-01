Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп уведомил конгресс о завершении боевых действий против Ирана.

По его утверждению, они прекратились с объявлением перемирия в начале апреля.

Разрешение конгресса на их продолжение формально теперь больше не требуется.

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о завершении боевых действий против Ирана.

Седьмого апреля 2026 года я отдал приказ о двухнедельном прекращении огня. С тех пор режим прекращения огня был продлен. Начиная с 7 апреля 2026 года между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем", — говорится в его письме.

По его утверждению, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана, однако боевые действия, начавшиеся 28 февраля, прекратились. Таким образом, разрешение конгресса на их продолжение, предположительно, больше не требуется.

Согласно американскому Закону о военных полномочиях 1973 года, без такого разрешения президент может использовать вооруженные силы за рубежом до 60 дней. Сам Трамп называл эту норму неконституционной, ссылаясь также на опыт своих предшественников.

Сегодня глава Белого дома заявил, что стороны продолжают переговоры по телефону. Он выразил недовольство последним предложением противника по ядерному соглашению, подчеркнув, что предпочел бы все же не возобновлять атаки. До этого Трамп отвергал возможность сохранения обогащенного урана у ИРИ для гражданской энергетики и медицинских целей.

Ранее в пятницу иранское агентство IRNA сообщило, что Тегеран накануне передал Вашингтону текст нового плана через пакистанских посредников. Как утверждал телеканал Al Mayadeen, исламская республика предложила трехэтапную формулу для продолжения диалога.