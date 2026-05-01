Американцы пожаловались на мошенников, предлагающих трудоустройство

Краткий пересказ от РИА ИИ Американцы становятся жертвами мошенников, которые под предлогом трудоустройства похищают деньги.

Предложения о работе могут выглядеть реальными и поступать под видом сообщений от известных компаний, а вместо ссылок на фишинговые сайты "рекрутер" предлагает ответить "да" на вопрос о заинтересованности в работе.

В 2025 году потери американцев от мошенников достигли нового антирекорда в 15,9 миллиардов долларов.

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Американцы становятся жертвами мошенников, которые под предлогом трудоустройства похищают деньги, предупредила Федеральная торговая комиссия США (FTC).

"FTC слышит о новом виде мошенничества: после ложного предложения о работе происходит реальная кража денег", - сообщает комиссия.

По этим данным, предложения о работе могут выглядеть реально и поступать под видом сообщений от известных компаний, но теперь вместо ссылок на фишинговые сайты "рекрутер" предлагает ответить "да" на вопрос о заинтересованности в работе.

"Как только они завладели вашим вниманием, они придумают причины, по которым вы должны отправить денежные средства", - предупредила комиссия.