Американцы пожаловались на мошенников, предлагающих трудоустройство

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Американцы становятся жертвами мошенников, которые под предлогом трудоустройства похищают деньги, предупредила Федеральная торговая комиссия США (FTC).
"FTC слышит о новом виде мошенничества: после ложного предложения о работе происходит реальная кража денег", - сообщает комиссия.
По этим данным, предложения о работе могут выглядеть реально и поступать под видом сообщений от известных компаний, но теперь вместо ссылок на фишинговые сайты "рекрутер" предлагает ответить "да" на вопрос о заинтересованности в работе.
"Как только они завладели вашим вниманием, они придумают причины, по которым вы должны отправить денежные средства", - предупредила комиссия.
Федеральная торговая комиссия - независимый орган по защите прав потребителей - сообщает о росте потерь американцев от мошенников ежегодно. В 2024 году аферисты обогатились на 12,5 миллиардов долларов - на 25% больше, чем годом ранее. В 2025 году это число достигло нового антирекорда в 15,9 миллиардов долларов.
22 ноября 2025, 02:43