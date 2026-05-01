ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Тренд врываться и бегать по церквям саентологов (секта саентологии признана в РФ нежелательной организацией) стал модным среди подростков в США, со входа в здание в Голливуде пришлось убрать дверные ручки, сообщил телеканал CBS.
Как сообщил телеканал, структура считает инциденты с подростками "организованным проникновением на частную территорию". В заявлении, на которые ссылается телеканал, саентологи подчеркнули, что не считают, что подростки проявляют гражданскую активность, пытаясь разведать устройство закрытой организации. Они прерывают религиозную деятельность и нарушают границы прихожан, подчеркнули в структуре.
О ситуации СМИ пишут уже несколько недель: подростки забегают в здания саентологов и стремятся покрыть как можно больше расстояния.
В России секта саентологии признана нежелательной организацией. Деятельность участников секты пресекают правоохранители. Организаторов тренингов и семинаров, пытавшихся привлечь в свои ряды бизнесменов, задержали в декабре прошлого года в Алтайском крае сотрудники ФСБ.
Считается, что в секту входят несколько голливудских актеров, среди них упоминаются Том Круз и Джон Траволта.
"Да ты просто попробуй": актеры-сектанты, которые потеряли деньги и свободу
