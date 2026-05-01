США усилили давление на находящиеся под санкциями кубинские компании

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США.
"Министр финансов… настоящим уполномочивается налагать на иностранную финансовую организацию одну или несколько санкций… после установления того, что иностранная финансовая организация проводила или содействовала проведению любой транзакции или транзакций в интересах или от имени любого лица (на Кубе - ред.), чье имущество или имущественные интересы заблокированы в соответствии с настоящим указом", - говорится в тексте документа.