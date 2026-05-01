США усилили давление на находящиеся под санкциями кубинские компании

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США.