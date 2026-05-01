Макрон оценил шутку Карла III о том, что США могли говорить по-французски

ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон оценил шутку короля Великобритании Карла III о том, что без Великобритании США говорили бы на французском языке, и заявил, что такое развитие событий было бы "шикарным".
Ранее король Великобритании в ходе своего визита в Соединенные Штаты вспомнил фразу президента США Дональда Трампа, который в январе заявлял, что без Вашингтона Европа говорила бы "по-немецки и немного по-японски", и пошутил про то, что без Великобритании американцы говорили бы по-французски.
"Это было бы шикарно!" - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х, комментируя слова британского монарха.
В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступил перед конгрессом. Это была первая речь члена британской королевской семьи перед обеими палатами конгресса с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.
Борьба Франции и Великобритании за доминирование в Северной Америке велась в XVII-XVIII веках. По итогам противостояния Париж постепенно утратил свои владения на континенте.