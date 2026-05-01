Трамп отказался просить согласия конгресса на продолжение войны с Ираном

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение операции против Ирана по истечении 60-дневного срока, предусмотренного законом, сославшись на неконституционность этой нормы и опыт своих предшественников.