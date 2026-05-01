Трамп отказался просить согласия конгресса на продолжение войны с Ираном

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение операции против Ирана по истечении 60-дневного срока, предусмотренного законом, сославшись на неконституционность этой нормы и опыт своих предшественников.
"Многие президенты, как вы знаете, выходили за эти рамки (военных полномочий в 60 дней - ред.). Это никогда не применялось, этого никогда не придерживались, и каждый президент считал это абсолютно неконституционным - и мы с этим согласны", - сказал Трамп журналистам у Белого дома, отвечая на вопрос, планирует ли он запрашивать разрешение конгресса для продолжения военных действий против Ирана.
Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США может использовать вооруженные силы за рубежом до 60 дней без разрешения конгресса. Так, срок военных полномочий Трампа по ситуации вокруг Ирана истекает 1 мая.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.