В США бензин подорожал до рекордной с июля 2022 года отметки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средняя цена бензина в США достигла самой высокой отметки с июля 2022 года.
- Новый рекорд установлен в Калифорнии, где галлон бензина стоит 6,06 доллара.
- Рубеж в 5 долларов переступили еще четыре американских штата.
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Средняя цена бензина в США в пятницу достигла самой высокой отметки с июля 2022 года, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Новый рекорд установлен и в Калифорнии, где галлон бензина стоит 6,06 доллара или около 119 рублей за литр. Рубеж в 5 долларов переступили еще четыре штата - Вашингтон, Орегон, Невада и Гавайи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
25 марта, 17:21