Госдолг США превысил объем американской экономики, сообщил Fox Business

Согласно оценкам бюро экономического анализа министерства торговли США, на которые ссылается СМИ, общие долговые обязательства американцев на конец отчетного периода (31 марта) составляли примерно 31,27 триллиона долларов. При этом объем ВВП на тот момент оценивался в 31,22 триллиона долларов, что значит, что госдолг США превысил 100% объема американской экономики.