04:44 01.05.2026 (обновлено: 10:16 01.05.2026)
Карла III встретили на кладбище в США с перевернутым британским флагом

© REUTERS / Saul LoebКороль Великобритании Карл III и его супруга Камилла на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище, штат Вирджиния, США. 30 апреля 2026 года
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Король Великобритании Карл III посетил Арлингтонское национальное кладбище в пригороде Вашингтона.
  • Во время визита произошел инцидент с геральдической ошибкой — британский флаг держали перевернутым.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Американский солдат в ходе визита короля Великобритании Карла III на мемориальное военное кладбище в пригороде Вашингтона держал британский флаг вверх ногами, сообщает газета Daily Mail.
Король и его супруга Камилла посетили Арлингтонское национальное кладбище в четверг. Королевскую чету встретили салютом из орудий, после чего прозвучали гимны двух стран. Однако один из важных моментов церемонии был омрачен геральдической ошибкой.
Согласно правилам Геральдической палаты, флаг Великобритании расположен правильно, когда более широкая белая диагональная полоса находится над красной диагональной полосой, а если красная полоса находится над более широкой белой, флаг перевернут.
На видеозаписи мероприятия было видно, что флаг держат вверх ногами, поскольку красная диагональная полоса находилась над белой.
