Краткий пересказ от РИА ИИ Обвиняемый в покушении на убийство президента США Дональда Трампа Коул Аллен пробежал с дробовиком мимо силовиков на КПП.

В момент происшествия силовики были заняты разговорами и разбором металлодетектора.

Выстрелить по злоумышленнику успел лишь один силовик, но не попал.

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая – РИА Новости. Обвиняемый в покушении на убийство президента США Дональда Трампа Коул Аллен пробежал с дробовиком через КПП, на котором дежурили как минимум шесть силовиков, выстрелить успел лишь один, остальные были заняты разговорами и разбором металлодетектора, следует из соответствующего видео.

На обнародованном видео видно, как злоумышленник, Коул Аллен, выбежал из двери одного из помещений отеля и, держа в руках дробовик, устремился в сторону правоохранителей. В это время на импровизированном КПП находились как минимум шесть силовиков – возможно, больше, так как некоторые могли не попасть в кадр.

Двое сотрудников секретной службы разбирали конструкцию металлодектора. Трое – переговаривались. Еще один силовик в штатском (также был вооружен) смотрел в противоположную от Аллена сторону, когда тот устремился на правоохранителей.

Среагировать успел лишь один из группы "переговорщиков" - он несколько раз выстрелил по злоумышленнику с нескольких метров. Но не попал ни разу – по заверению властей, Аллен не получил огнестрельных ранений.