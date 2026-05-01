Обвиняемый в попытке убийства Трампа пробежал мимо шести полицейских - РИА Новости, 01.05.2026
03:46 01.05.2026
Обвиняемый в попытке убийства Трампа пробежал мимо шести полицейских

Сотрудники полиции США. Архивное фото
Сотрудники полиции США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвиняемый в покушении на убийство президента США Дональда Трампа Коул Аллен пробежал с дробовиком мимо силовиков на КПП.
  • В момент происшествия силовики были заняты разговорами и разбором металлодетектора.
  • Выстрелить по злоумышленнику успел лишь один силовик, но не попал.
НЬЮ-ЙОРК, 1 мая – РИА Новости. Обвиняемый в покушении на убийство президента США Дональда Трампа Коул Аллен пробежал с дробовиком через КПП, на котором дежурили как минимум шесть силовиков, выстрелить успел лишь один, остальные были заняты разговорами и разбором металлодетектора, следует из соответствующего видео.
Кадры опубликовала в соцсети Х генпрокурор округа Колумбия Жанин Пирро.
На обнародованном видео видно, как злоумышленник, Коул Аллен, выбежал из двери одного из помещений отеля и, держа в руках дробовик, устремился в сторону правоохранителей. В это время на импровизированном КПП находились как минимум шесть силовиков – возможно, больше, так как некоторые могли не попасть в кадр.
Двое сотрудников секретной службы разбирали конструкцию металлодектора. Трое – переговаривались. Еще один силовик в штатском (также был вооружен) смотрел в противоположную от Аллена сторону, когда тот устремился на правоохранителей.
Среагировать успел лишь один из группы "переговорщиков" - он несколько раз выстрелил по злоумышленнику с нескольких метров. Но не попал ни разу – по заверению властей, Аллен не получил огнестрельных ранений.
При этом за несколько секунд до того, как Аллен выбежал из двери с оружием, рядом находились полицейский-кинолог с собакой, которая до этого обнюхивала помещение.
