В США пять человек получили ножевые ранения при нападении в школе

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пять человек в том числе четыре ученика, получили ножевые ранения в результате нападения в школе в городе Такома в штате Вашингтон, сообщает региональное отделение телеканала АВС со ссылкой на местную полицию.
Как сообщается, четыре школьника и охранник были госпитализированы экстренными службами, прибывшими на место происшествия.
Подозреваемый в нападении задержан и также госпитализирован. Полиция сообщает, что это один из учащихся.
