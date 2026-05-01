Житель Краснознаменска получил срок за сбор данных для украинских спецслужб

10:21 01.05.2026 (обновлено: 11:36 01.05.2026)
Житель Краснознаменска получил 12 лет за сбор данных для украинских спецслужб

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Краснознаменска признан виновным в государственной измене в форме шпионажа в пользу Украины.
  • Он собирал сведения о военных объектах по заданию украинской спецслужбы через мессенджер Telegram.
  • Подсудимого приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Житель подмосковного Краснознаменска приговорен к 12 годам за госизмену по делу о сборе сведений о военных объектах для украинских спецслужб, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.
"Московский областной суд вынес приговор жителю ЗАТО Краснознаменск, гражданину Российской Федерации 2004 года рождения, признанному виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа в пользу Украины", - говорится в сообщении.
Установлено, что россиянин посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем ГУР министерства обороны Украины, который отработал ему задание на сбор сведений о координатах и предназначении военных объектов.
По данным ведомства, затребованные Киевом сведения были необходимы для планирования и нанесения огневого поражения, а также осуществления диверсионно-террористической деятельности.
Отмечается. что житель ЗАТО Краснознаменск путем фотосъемки на камеру мобильного телефона осуществил сбор информации, часть из которой через мессенджер Telegram он успел передать иностранной спецслужбе.
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о госизмене в форме шпионажа. В ходе следствия фигурант признал свою вину и раскаялся в содеянном.
"Приговором суда россиянину назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - добавляется в сообщении.
