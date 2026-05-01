Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бритни Спирс предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде.
- Поп-звезда была задержана патрульными в округе Вентура в начале марта.
- Прокуроры предлагают Спирс признать вину и в рамках соглашения пройти курсы для осужденных за вождение в состоянии опьянения, а также оплатить штрафы.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Прокуратура в штате Калифорния предъявила певице Бритни Спирс обвинения в вождении в нетрезвом виде, сообщает телеканал NBC Los Angeles.
Поп-звезда была задержана патрульными в округе Вентура в начале марта. Спирс провела под стражей около восьми часов.
Слушание по делу Спирс было назначено на утро понедельника в Верховном суде округа Вентура. Ее присутствие не требуется.
Как отмечает телеканал, прокуроры предлагают Спирс признать вину. В рамках этого соглашения обвиняемый получает 12-месячный испытательный срок, он обязан пройти курсы для осуждённых за вождение в состоянии опьянения и оплатить установленные государством штрафы и сборы.
В середине апреля журнал People сообщил, что Спирс обратилась в реабилитационный центр для лечения.
В мае 2024 года портал TMZ со ссылкой на близкие к певице источники сообщал, что ментальное здоровье Спирс ухудшилось после того, как ее отец Джейми Спирс перестал быть ее опекуном, существует риск того, что она может причинить вред себе или окружающим.
21 октября 2024, 18:09