Краткий пересказ от РИА ИИ Бритни Спирс предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде.

Поп-звезда была задержана патрульными в округе Вентура в начале марта.

Прокуроры предлагают Спирс признать вину и в рамках соглашения пройти курсы для осужденных за вождение в состоянии опьянения, а также оплатить штрафы.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Прокуратура в штате Калифорния предъявила певице Бритни Спирс обвинения в вождении в нетрезвом виде, сообщает телеканал NBC Los Angeles

Поп-звезда была задержана патрульными в округе Вентура в начале марта. Спирс провела под стражей около восьми часов.

Слушание по делу Спирс было назначено на утро понедельника в Верховном суде округа Вентура. Ее присутствие не требуется.

Как отмечает телеканал, прокуроры предлагают Спирс признать вину. В рамках этого соглашения обвиняемый получает 12-месячный испытательный срок, он обязан пройти курсы для осуждённых за вождение в состоянии опьянения и оплатить установленные государством штрафы и сборы.

В середине апреля журнал People сообщил, что Спирс обратилась в реабилитационный центр для лечения.