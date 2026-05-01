Соловьев указал на отсутствие исторической памяти у европейцев

РИМ, 1 мая - РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев указал итальянскому журналисту на отсутствие исторической памяти у большинства европейцев.

"Это очень сложный вопрос, потому что для ответа на него нам нужно полностью изменить современную европейскую точку зрения, потому что сегодня большинство европейцев, как бабочки, совершенно ничего не помнят. Они помнят только один день. Русские, как и многие образованные итальянцы, совершенно другие. У нас есть историческая память", - ответил Соловьев.

Телеведущий указал итальянскому журналисту, что тот не помнит, сколько итальянцев погибло во время Второй мировой войны.

"Вы не помните, потому что это не то, что находится на вершине вашей памяти. Если вы спросите любого гражданина России , он назовет вам точное число", - сказал телеведущий.

Соловьев также спросил итальянского журналиста, сколько членов его семьи погибло во время Второй мировой войны, но тот не смог ответить.