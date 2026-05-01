Собака станет постоянным участником заседаний парламента Болгарии

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Собака будет постоянным участником пленарных заседаний народного собрания Болгарии 52-го созыва, сообщает Болгарское народное телевидение (БНТ).

Досрочные выборы в народное собрание 52-го созыва состоялись в воскресенье, 19 апреля. В четверг состоялось первое заседание нового парламента.

Одним из депутатов стал слабовидящий Иван Янев, который пользуется услугами собаки-поводыря, лабрадора по кличке Ровер. Несколько дней назад они вдвоем уже посетили здание, чтобы изучить маршруты передвижения.