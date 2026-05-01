Собака станет постоянным участником заседаний парламента Болгарии
06:53 01.05.2026
Собака станет постоянным участником заседаний парламента Болгарии

Постоянным участником заседаний парламента Болгарии будет лабрадор Ровер

© Fotolia / deviddo
Собака породы лабрадор. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Собака-поводырь Ровер станет постоянным участником пленарных заседаний народного собрания Болгарии 52-го созыва.
  • Ровер будет сопровождать на заседаниях парламента депутата Ивана Янева, который является слабовидящим.
  • Иван Янев избран по списку блока «Прогрессивная Болгария», который получил абсолютное большинство мест в парламенте.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Собака будет постоянным участником пленарных заседаний народного собрания Болгарии 52-го созыва, сообщает Болгарское народное телевидение (БНТ).
Досрочные выборы в народное собрание 52-го созыва состоялись в воскресенье, 19 апреля. В четверг состоялось первое заседание нового парламента.
Лидер партии Прогрессивная Болгария Румен Радев после закрытия избирательных участков в Софии - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Партия Радева набрала 44,5 процента голосов по итогам выборов в Болгарии
20 апреля, 15:22
Одним из депутатов стал слабовидящий Иван Янев, который пользуется услугами собаки-поводыря, лабрадора по кличке Ровер. Несколько дней назад они вдвоем уже посетили здание, чтобы изучить маршруты передвижения.
Янев избран по списку блока "Прогрессивная Болгария", который получил в народном собрании абсолютное большинство мест (131 из 240). В парламенте шутят, что Ровер – это 241-й депутат. Лабрадор будет сопровождать депутата на заседания комитетов и в пленарном зале.
Собака - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Итальянским сенаторам разрешили приходить на работу с собаками
31 января 2025, 18:43
 
