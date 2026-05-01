СМИ: кризис на Ближнем Востоке может помешать европейцам уехать в отпуск
12:07 01.05.2026
СМИ: кризис на Ближнем Востоке может помешать европейцам уехать в отпуск

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может помешать европейцам уехать в летний отпуск.
  • Авиакомпании уже отменяют рейсы и направления, повышая цены на билеты.
  • Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, что отразилось на уровне экспорта и добычи нефти и привело к росту цен на топливо и промышленную продукцию в большинстве стран мира.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может помешать европейцам уехать в летний отпуск, сообщает газета Politico со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.
"Война на Ближнем Востоке ударит европейцев по самому больному: по отпускам. Об этом предупреждает глава энергетического ведомства ЕС Дан Йоргенсен", - говорится в материале издания.
По словам еврокомиссара, авиакомпании уже отменяют рейсы и направления, повышая при этом цены. Он отметил, что поездки этим летом могут быть сорваны вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Ормузском проливе.
"Как минимум, ситуация будет столь же плохой, что и сейчас, но также есть реальная опасность того, что она станет еще хуже", - подчеркнул чиновник.
Как заявил Йоргенсен, ЕС может оказаться в таком положении, при котором ему придется высвободить из резервов еще больше топлива. Он добавил, что рассматривает возможность задействовать неизрасходованные средства, чтобы помочь странам-членам справиться со стремительным ростом цен.
При этом, как пишет Politico, сам Йоргенсен летом в отпуск не поедет, а останется дежурить в Еврокомиссии.
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
