СМИ: кризис на Ближнем Востоке может помешать европейцам уехать в отпуск

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, что отразилось на уровне экспорта и добычи нефти и привело к росту цен на топливо и промышленную продукцию в большинстве стран мира.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может помешать европейцам уехать в летний отпуск, сообщает газета Politico со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

"Война на Ближнем Востоке ударит европейцев по самому больному: по отпускам. Об этом предупреждает глава энергетического ведомства ЕС Дан Йоргенсен", - говорится в материале издания.

По словам еврокомиссара, авиакомпании уже отменяют рейсы и направления, повышая при этом цены. Он отметил, что поездки этим летом могут быть сорваны вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Ормузском проливе

"Как минимум, ситуация будет столь же плохой, что и сейчас, но также есть реальная опасность того, что она станет еще хуже", - подчеркнул чиновник.

Как заявил Йоргенсен, ЕС может оказаться в таком положении, при котором ему придется высвободить из резервов еще больше топлива. Он добавил, что рассматривает возможность задействовать неизрасходованные средства, чтобы помочь странам-членам справиться со стремительным ростом цен.

При этом, как пишет Politico , сам Йоргенсен летом в отпуск не поедет, а останется дежурить в Еврокомиссии

Ранее глава Международного энергетического агентства ( МЭА Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе . Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта ( IATA ) Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии