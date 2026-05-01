Россиянам напомнили о штрафах за приготовление шашлыка на балконе - РИА Новости, 01.05.2026
12:37 01.05.2026 (обновлено: 15:26 01.05.2026)
Юрист предупредила о штрафах от пяти тысяч рублей за жарку шашлыка на балконе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приготовление шашлыка на балконе нарушает правила пожарной безопасности и грозит штрафом от пяти тысяч рублей.
  • За нарушение требований пожарной безопасности собственники квартир могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.
  • Если нарушение правил пожарной безопасности привело к тяжкому вреду здоровью человека или смерти, применяется уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до семи лет.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Приготовление шашлыка на балконе нарушает правила пожарной безопасности для многоквартирных домов и грозит штрафом от пяти тысяч рублей, а при нанесении тяжкого вреда здоровью — уголовной ответственностью, напомнила читателям РИА Новости кандидат юридических наук, доцент в РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
"Впереди майские праздники, и многие любят жарить шашлыки. Но немногие знают, что за жарку шашлыка на балконе своей квартиры грозят штрафные санкции. Нормативная база для регулирования данного вопроса — федеральный закон "О пожарной безопасности", — обращает внимание Леонова.
Законодательством установлен прямой запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Также в зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня — свечи, непотушенную сигарету, керосиновую лампу, напоминает юрист.
"За нарушение требований пожарной безопасности собственники имущества, в частности собственники квартир, где есть балконы, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством", — добавляет она.
Если не возник пожар и не было уничтожено или повреждено чужое имущество и не причинен вред здоровью человека, то в данном случае за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен административный штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Если был установлен особый противопожарный режим, то штраф от десяти до 20 тысяч рублей.
Кроме того, если в результате нарушения требований пожарной безопасности возник пожар и чужое имущество было уничтожено, повреждено либо был причинен легкий или средней тяжести вред здоровью человека, то размер штрафа — от 40 до 50 тысяч рублей.
В случае если нарушение правил пожарной безопасности повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, то применяется уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до семи лет.
Для того чтобы не оказаться в ситуации, когда нужно платить штраф, необходимо ознакомиться со всеми правилами пожарной безопасности и неукоснительно их соблюдать, заключила Леонова.
Ольга Леонова
РЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
