Россиянам напомнили о штрафах за приготовление шашлыка на балконе

Краткий пересказ от РИА ИИ Приготовление шашлыка на балконе нарушает правила пожарной безопасности и грозит штрафом от пяти тысяч рублей.

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Приготовление шашлыка на балконе нарушает правила пожарной безопасности для многоквартирных домов и грозит штрафом от пяти тысяч рублей, а при нанесении тяжкого вреда здоровью — уголовной ответственностью, напомнила читателям РИА Новости кандидат юридических наук, доцент в РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

"Впереди майские праздники, и многие любят жарить шашлыки. Но немногие знают, что за жарку шашлыка на балконе своей квартиры грозят штрафные санкции. Нормативная база для регулирования данного вопроса — федеральный закон "О пожарной безопасности", — обращает внимание Леонова

Законодательством установлен прямой запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Также в зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня — свечи, непотушенную сигарету, керосиновую лампу, напоминает юрист.

"За нарушение требований пожарной безопасности собственники имущества, в частности собственники квартир, где есть балконы, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством", — добавляет она.

Если не возник пожар и не было уничтожено или повреждено чужое имущество и не причинен вред здоровью человека, то в данном случае за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен административный штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Если был установлен особый противопожарный режим, то штраф от десяти до 20 тысяч рублей.

Кроме того, если в результате нарушения требований пожарной безопасности возник пожар и чужое имущество было уничтожено, повреждено либо был причинен легкий или средней тяжести вред здоровью человека, то размер штрафа — от 40 до 50 тысяч рублей.

В случае если нарушение правил пожарной безопасности повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, то применяется уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до семи лет.