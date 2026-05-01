Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 01.05.2026
Нутрициолог назвала оптимальную порцию шашлыка для человека

Нутрициолог: оптимальная порция на человека составляет 200-300 граммов

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нутрициолог Антонина Цвинария назвала оптимальную порцию мяса на человека — 200–300 граммов, а при чувствительном ЖКТ — 100 граммов.
  • Основными причинами дискомфорта в ЖКТ после майских застолий становятся переедание, обилие жирной пищи, быстрый прием еды и сочетание с алкоголем.
  • Для облегчения пищеварения нутрициолог советует выбирать в качестве гарнира легкие, некрахмалистые овощи, пить больше воды и ограничить сладкое и жирное.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Оптимальная порция мяса на человека составляет 200-300 граммов, а при чувствительном ЖКТ - 100 граммов, рассказала РИА Новости президент независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог Антонина Цвинария.
"Оптимальная порция мяса — 200–300 граммов, при чувствительном ЖКТ — до 100 граммов. Не лишним будет отказаться от алкоголя и десерта", - сказала Цвинария.
По ее словам, майские застолья нередко сопровождаются тяжестью и дискомфортом в ЖКТ. Основными причинами становятся переедание, обилие жирной пищи, быстрый прием еды и сочетание с алкоголем. У некоторых людей также может быть замедленный отток желчи, особенно при наличии хронических заболеваний печени и желчного пузыря.
"Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, лучше выбирать в качестве гарнира легкие, некрахмалистые овощи — огурцы, помидоры, зелень. Сам шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания", - посоветовала нутрициолог.
Так, до четверти взрослого населения может сталкиваться с нарушением моторики желчевыводящих путей, особенно при нерегулярном питании и стрессах, в связи с этим людям с желчнокаменной болезнью или нарушением моторики стоит быть особенно осторожными, потому что жирная пища может спровоцировать обострение, поделилась Цвинария.
Для облегчения пищеварения за несколько дней до праздников можно начать мягкую профилактику - регулярное питье чистой воды, ограничение сладкого, избытка жиров и продуктов с высоким содержанием крахмала, заключила эксперт.
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала