Нутрициолог назвала оптимальную порцию шашлыка для человека

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Оптимальная порция мяса на человека составляет 200-300 граммов, а при чувствительном ЖКТ - 100 граммов, рассказала РИА Новости президент независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог Антонина Цвинария.

"Оптимальная порция мяса — 200–300 граммов, при чувствительном ЖКТ — до 100 граммов. Не лишним будет отказаться от алкоголя и десерта", - сказала Цвинария.

По ее словам, майские застолья нередко сопровождаются тяжестью и дискомфортом в ЖКТ. Основными причинами становятся переедание, обилие жирной пищи, быстрый прием еды и сочетание с алкоголем. У некоторых людей также может быть замедленный отток желчи, особенно при наличии хронических заболеваний печени и желчного пузыря.

"Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, лучше выбирать в качестве гарнира легкие, некрахмалистые овощи — огурцы, помидоры, зелень. Сам шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания", - посоветовала нутрициолог.

Так, до четверти взрослого населения может сталкиваться с нарушением моторики желчевыводящих путей, особенно при нерегулярном питании и стрессах, в связи с этим людям с желчнокаменной болезнью или нарушением моторики стоит быть особенно осторожными, потому что жирная пища может спровоцировать обострение, поделилась Цвинария.