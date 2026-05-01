Кремлевский повар раскрыл секрет идеального шашлыка - РИА Новости, 01.05.2026
03:16 01.05.2026
Кремлевский повар раскрыл секрет идеального шашлыка

Экс-глава "Кремлевского" Бухаров посоветовал готовить шашлык из говяжей вырезки

CC0 / nikitozawr / Шашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
CC0 / nikitozawr /
Шашлык . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший генеральный директор комбината питания "Кремлевский" Игорь Бухаров рассказал, что для маринада потребуется растительное масло, белое сухое вино, лук, соль и перец, а мариновать говяжью вырезку нужно не менее шести часов в холодильнике.
  • При жарке важно быстро поджарить мясо до корочки, чтобы сохранить внутри весь сок и нежность мяса.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Для приготовления идеального шашлыка потребуется говяжья вырезка, лук, растительное масло и белое сухое вино для маринада, в котором мясо должно находиться не менее шести часов, рассказал РИА Новости бывший генеральный директор комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
"Конечно, каждый выбирает мясо для себя - кому-то нравится шашлык из говядины, кому-то из свинины, кто-то использует баранину, кто-то любит индейку или куриные крылышки. Я могу сказать, что шашлык из говяжьей вырезки получится очень нежным", - рассказал Бухаров.
Для маринада он советует взять растительное масло из расчета 50 граммов на один килограмм мяса, в такой же пропорции добавить сухое белое вино, нарезанный кольцами лук, который предварительно можно промариновать в уксусе, а также соль и перец. Часть лука Бухаров советует превратить в кашицу и смазать мясо для эффекта карамелизации.
Мариновать мясо необходимо не меньше шести часов в холодильнике. При жарке важно быстро поджарить мясо до корочки, но не пересушить его.
"Корочка сохраняет внутри весь сок и нежность мяса. Это зависит от вашего чутья. Ведь в мангале нет никаких датчиков или термометров, важен ваш опыт", - добавил Бухаров.
