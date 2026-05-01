Рейтинг@Mail.ru
Рубль в апреле стал самой подорожавшей к доллару валютой
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:04 01.05.2026
Рубль в апреле стал самой подорожавшей к доллару валютой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубль в апреле стал самой подорожавшей к доллару валютой, укрепившись на 8,57%.
  • Среди других сильно подорожавших валют — венгерский форинт (7,9%) и израильский шекель (6,05%).
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Рубль в апреле среди всех мировых валют сильнее всего укрепился к доллару, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
В месячном выражении его стоимость к американской валюте подросла сразу на 8,57%. Кроме него, в тройку наиболее подорожавших к доллару валют также вошли венгерский форинт (7,9%) и израильский шекель (6,05%).
В первой пятерке сильных валют по итогам месяца также оказались бразильский реал (рост на 5,36%) и норвежская крона (рост на 4,41%).
Антилидером месяца стала индонезийская рупия - ее стоимость к доллару ослабла на 1,69%. Сопоставимые показатели со знаком минус - у турецкой лиры (1,57%) и филиппинского песо (1,35%).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Россия победила там, где не ждали
7 февраля, 08:00
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала