Россиянам объяснили, какие напасти подстерегают рубль в мае - РИА Новости, 01.05.2026
03:10 01.05.2026
Россиянам объяснили, какие напасти подстерегают рубль в мае

Проценко: в мае рубль сохранит уверенные позиции

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Российские рубли. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть, но в мае ожидается его осторожная консолидация.
  • С 8 мая Минфин возобновит покупки валюты по бюджетному правилу, что ограничит потенциал дальнейшего укрепления рубля.
  • Ожидается, что курс доллара в мае будет в пределах 74–77 рублей.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Рубль уверенно укрепляется на фоне взрывного роста нефтяных цен, однако в мае его ждёт осторожная консолидация. Об этом агентству “Прайм” рассказала генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
По состоянию на 30 апреля доллар торговался ниже 75 рублей. С начала года рубль укрепился к американской валюте на 5,5%. Главные драйверы — ближневосточный конфликт, поднявший нефть выше 126 долларов за баррель, а также высокая ключевая ставка ЦБ (14,5%), делающая рублёвые активы привлекательными.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Экономист объяснил, что будет с банковскими вкладами при слабом рубле
24 марта, 03:05
"С 8 мая Минфин возобновит покупки валюты по бюджетному правилу, что ограничит потенциал дальнейшего укрепления рубля. Однако высокие цены на нефть и ставка ЦБ остаются более весомыми аргументами в пользу уверенных позиций рубля", — пояснила Проценко.
Значение курса доллара на май ожидается в пределах 74-77 рублей. При благоприятном сценарии (нефть выше 100 долларов) возможна отметка 73 рубля за доллар. Для возврата выше 80 рублей потребовалось бы резкое падение нефти или деэскалация геополитической напряжённости, заключила она.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Экономист рассчитала, когда платеж по ипотеке опустится до 50 тысяч рублей
25 января, 02:10
 
Альфа-ФорексЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Гузель ПроценкоРоссия
 
 
