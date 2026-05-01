Медведев: Россия не имеет права зависеть от иностранных поставок лекарств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не должна зависеть от иностранных поставок лекарств и медоборудования, заявил Медведев.
- Заявление было сделано на пленарном заседании отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Россия сегодня не имеет права зависеть от иностранных поставок лекарств и медоборудования, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Мы не имеем права зависеть от чужих поставок. Нам нужны собственные лекарственные препараты и медицинское оборудование", - сказал Медведев на пленарном заседании отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!"