Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 01.05.2026
Медведев: Россия не имеет права зависеть от иностранных поставок лекарств

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не должна зависеть от иностранных поставок лекарств и медоборудования, заявил Медведев.
  • Заявление было сделано на пленарном заседании отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Россия сегодня не имеет права зависеть от иностранных поставок лекарств и медоборудования, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Мы не имеем права зависеть от чужих поставок. Нам нужны собственные лекарственные препараты и медицинское оборудование", - сказал Медведев на пленарном заседании отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!"
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала