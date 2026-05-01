Японский депутат в ходе визита в Россию передаст послание от премьера - РИА Новости, 01.05.2026
11:24 01.05.2026 (обновлено: 11:26 01.05.2026)
Японский депутат в ходе визита в Россию передаст послание от премьера

Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японский депутат Мунэо Судзуки сообщил, что везет в Россию устное послание от премьер-министра Санаэ Такаити.
  • Судзуки планирует передать послание российским высокопоставленным лицам.
  • Мунэо Судзуки известен своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
ТОКИО, 1 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки сообщил в беседе с РИА Новости, что везет с собой в Россию устное послание от премьер-министра Санаэ Такаити.
"И в этот раз тоже я выслушал от премьер-министра ее мнение, и придерживаясь этой линии, я передам это российским высокопоставленным лицам. Я точно передам образ мысли премьер-министра", - сказал Судзуки, отвечая на вопрос РИА Новости, повезет ли он в этот раз устное послание от премьер-министра Японии президенту России.
Однако на просьбу приоткрыть содержание послания Мунэо Судзуки со смехом сказал: "Ну этого же я вам сейчас не могу сказать!"
В декабре депутат Судзуки был в визитом в Москве и, как впоследствии сообщалось, отвез устное послание президенту России.
"Как и в декабре прошлого года, так и сейчас, как вернусь в Японию, снова доложу премьер-министру (о результатах своей поездки в Россию – ред.)", - добавил он.
Мунэо Судзуки, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, едет в Россию с визитом 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
