Японский депутат в ходе визита в Россию передаст послание от премьера

Краткий пересказ от РИА ИИ Японский депутат Мунэо Судзуки сообщил, что везет в Россию устное послание от премьер-министра Санаэ Такаити.

Судзуки планирует передать послание российским высокопоставленным лицам.

Мунэо Судзуки известен своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.

ТОКИО, 1 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки сообщил в беседе с РИА Новости, что везет с собой в Россию устное послание от премьер-министра Санаэ Такаити.

"И в этот раз тоже я выслушал от премьер-министра ее мнение, и придерживаясь этой линии, я передам это российским высокопоставленным лицам. Я точно передам образ мысли премьер-министра", - сказал Судзуки , отвечая на вопрос РИА Новости, повезет ли он в этот раз устное послание от премьер-министра Японии президенту России

Однако на просьбу приоткрыть содержание послания Мунэо Судзуки со смехом сказал: "Ну этого же я вам сейчас не могу сказать!"

В декабре депутат Судзуки был в визитом в Москве и, как впоследствии сообщалось, отвез устное послание президенту России.

"Как и в декабре прошлого года, так и сейчас, как вернусь в Японию, снова доложу премьер-министру (о результатах своей поездки в Россию – ред.)", - добавил он.