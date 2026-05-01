Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников - РИА Новости, 01.05.2026
08:54 01.05.2026
Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников

РФ в течение месяца выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников

© Фото : соцсетиВасиль Родидеал
Василь Родидеал - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© Фото : соцсети
Василь Родидеал. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия в течение месяца выдаст Румынии гражданина республики Василя Родидеала, арестованного по запросу Интерпола.
  • В России он жил под именем Василия Кравцова, его личность установили по отпечаткам пальцев.
  • В Румынии Родидеал был осужден на 12,5 лет, в том числе за создание и поддержку ОПГ.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россия в течение месяца выдаст Румынии гражданина республики Василя Родидеала, арестованного в РФ по запросу Интерпола из-за предъявленных ему на родине обвинений в тяжких преступлениях, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Ожидается, что это произойдет в течение месяца", - сказал собеседник агентства.
Как стало известно корреспонденту РИА Новости на судебном заседании, апелляционный суд отклонил жалобу защиты на отказ суда первой инстанции отменить решение о выдаче Румынии Родидеала. Таким образом, решение вступило в законную силу и подлежит исполнению.
Представитель Генпрокуратуры РФ заявил в суде, что от Румынии были получены все необходимые гарантии того, что Родидеал будет преследоваться только за деяния, за которые он и подлежит выдаче, после отбытия наказания он сможет покинуть Румынию и не будет подвергнут дискриминации или пыткам, сможет в полной мере реализовать свое право на защиту.
Гражданин Румынии был задержан и арестован в России по запросу Интерпола в феврале 2025 года. Как выяснилось, он жил в РФ под другим именем - Василия Кравцова. Установить, что Кравцов — это и есть Родидеал, удалось по отпечаткам пальцев.
В Румынии он был осужден на 12,5 лет, в том числе за создание и поддержку ОПГ, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, и необоснованное подстрекательство к совершению убийства.
РумынияРоссияИнтерполГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
