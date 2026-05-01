Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россия в течение месяца выдаст Румынии гражданина республики Василя Родидеала, арестованного в РФ по запросу Интерпола из-за предъявленных ему на родине обвинений в тяжких преступлениях, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Ожидается, что это произойдет в течение месяца", - сказал собеседник агентства.

Как стало известно корреспонденту РИА Новости на судебном заседании, апелляционный суд отклонил жалобу защиты на отказ суда первой инстанции отменить решение о выдаче Румынии Родидеала. Таким образом, решение вступило в законную силу и подлежит исполнению.

Представитель Генпрокуратуры РФ заявил в суде, что от Румынии были получены все необходимые гарантии того, что Родидеал будет преследоваться только за деяния, за которые он и подлежит выдаче, после отбытия наказания он сможет покинуть Румынию и не будет подвергнут дискриминации или пыткам, сможет в полной мере реализовать свое право на защиту.

Гражданин Румынии был задержан и арестован в России по запросу Интерпола в феврале 2025 года. Как выяснилось, он жил в РФ под другим именем - Василия Кравцова. Установить, что Кравцов — это и есть Родидеал, удалось по отпечаткам пальцев.