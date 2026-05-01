Режиссер получившего "Оскар" фильма потерял статуэтку при перелете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Режиссер документального фильма Павел Таланкин* потерял статуэтку "Оскар" при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт.
- Статуэтку пришлось сдать в багаж после того, как сотрудники службы безопасности аэропорта JFK не разрешили пронести ее в салон.
- По прилете во Франкфурт Таланкин* обнаружил, что коробка со статуэткой пропала.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Режиссер документального фильма, получившего "Оскар", Павел Таланкин*, признанный иноагентом, лишился своей статуэтки при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт, он обвиняет во всем сотрудников службы безопасности американского аэропорта, сообщает в пятницу газета New York Post.
"Паша Таланкин*… говорит, что в среду в аэропорту Нью-Йорка JFK сотрудники службы безопасности на транспорте (TSA) не разрешили ему пронести его награду в салон, несмотря на то, что до этого он не раз перевозил ее без проблем", - говорится в сообщении.
Проверяющие сочли золотую статуэтку потенциальным оружием. Сотрудники TSA якобы не согласились также на предложение представителя авиакомпании Lufthansa, чтобы он лично взял награду на борт и держал ее при себе во время полета.
В результате Таланкин* вынужден был сдать ее в багаж, но по прилете во Франкфурт обнаружил, что коробка и ее содержимое отсутствуют.
Издание напоминает, что в случае потери или поломки статуэтки телеакадемия выдает дубликат, но берет за это его себестоимость от 400 до 1 тысячи долларов в зависимости от текущей цены на золото.
Министерство юстиции России включило проживающего ныне за границей бывшего педагога Таланкина* в реестр иностранных агентов.
По информации министерства, Таланкин* принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.
В марте на 98-й премии "Оскар" в Лос-Анджелесе награду за документальный фильм отдали ленте "Господин Никто против Путина". "Оскар" получили Таланкин* и американский документалист Дэвид Боренштайн. Фильм, предположительно, содержит материалы, снятые Таланкиным* в российской школе, в том числе в него без разрешения родителей включили кадры с несовершеннолетними, участвующими в школьных мероприятиях. После съемок он покинул Россию.
В конце марта в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска сообщили РИА Новости, что суд удовлетворил иск прокуратуры, которая просила запретить распространение фильма.
* Признан иностранным агентом в России