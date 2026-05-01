Российские БПС уничтожили более 30 автомобилей и квадроциклов ВСУ

Удары наносились FPV-дронами и коптерами со сбрасываемой боевой частью.

БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Расчеты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в апреле уничтожили более 30 автомобилей и квадроциклов, а также свыше 25 роботизированных комплексов ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".

"В апреле в ходе обнаружения и мониторинга дорог и путей подвоза жизненно необходимых грузов расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 30 автомобилей ВСУ и квадроциклов, а также более 25 роботизированных комплексов, задействованных в доставке и ротационных мероприятиях ВСУ", - сказал "Карта".

По его словам, дороги и логистические пути противника находятся под постоянным контролем воздушной разведки и ударных дронов. Операторы БПС не дают противнику возможности использовать старые маршруты и создавать новые для доставки боеприпасов, топлива и продовольствия.