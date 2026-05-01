Российские БПС уничтожили более 30 автомобилей и квадроциклов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 01.05.2026
Российские БПС уничтожили более 30 автомобилей и квадроциклов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в апреле уничтожили более 30 автомобилей и квадроциклов ВСУ.
  • Также было уничтожено более 25 роботизированных комплексов ВСУ.
  • Удары наносились FPV-дронами и коптерами со сбрасываемой боевой частью.
БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Расчеты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в апреле уничтожили более 30 автомобилей и квадроциклов, а также свыше 25 роботизированных комплексов ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".
"В апреле в ходе обнаружения и мониторинга дорог и путей подвоза жизненно необходимых грузов расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 30 автомобилей ВСУ и квадроциклов, а также более 25 роботизированных комплексов, задействованных в доставке и ротационных мероприятиях ВСУ", - сказал "Карта".
По его словам, дороги и логистические пути противника находятся под постоянным контролем воздушной разведки и ударных дронов. Операторы БПС не дают противнику возможности использовать старые маршруты и создавать новые для доставки боеприпасов, топлива и продовольствия.
Собеседник добавил, что удары наносятся FPV-дронами и коптерами со сбрасываемой боевой частью, снаряженной осколочно-фугасными или кумулятивными боеприпасами. Уничтожение техники сопровождается ликвидацией личного состава, что серьезно ограничивает снабжение передовых позиций ВСУ на линии боевого соприкосновения.
Специальная военная операция на Украине · Безопасность · Харьковская область · Вооруженные силы Украины
 
 
