Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, как будет оплачиваться работа в майские праздники
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 01.05.2026
Юрист рассказал, как будет оплачиваться работа в майские праздники

РИА Новости: работа в майские праздники будет оплачиваться в двойном размере

© iStock.com / HarbucksДеловые люди в офисе
Деловые люди в офисе - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© iStock.com / Harbucks
Деловые люди в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работа в майские праздники будет оплачиваться в двойном размере для специалистов на окладе, а также для сотрудников с почасовой или сдельной оплатой и со сменным графиком.
  • Сотрудник может отказаться от двойной оплаты и взять дополнительный неоплачиваемый выходной, но это решение принимается только добровольно.
  • Привлекать к работе в праздники можно только с письменного согласия работника, за исключением экстренных ситуаций, в компаниях с непрерывным производством сотрудники выходят на работу по графику без дополнительного письменного согласия.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Работа в майские праздники будет оплачиваться в двойном размере, это касается специалистов на окладе, а также сотрудников с почасовой или сдельной оплатой или со сменным графиком, сообщил РИА Новости юрист hh.ru Александр Кузнецов.
"Согласно ТК РФ, работа в праздничные или выходные дни оплачивается в повышенном размере. Двойная компенсация труда полагается специалистам на окладе, а также сотрудникам с почасовой или сдельной оплатой и сменным работникам", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что сотрудник может отказаться от двойной оплаты и взять дополнительный неоплачиваемый выходной, однако это решение принимается только добровольно и не может быть навязано работодателем.
Кузнецов добавил, что привлекать к работе в праздники можно только с письменного согласия работника, за исключением экстренных ситуаций - например, для предотвращения аварий или ликвидации их последствий.
При этом в компаниях с непрерывным производством сотрудники выходят на работу по графику без дополнительного письменного согласия. Повышенная оплата и право на отгул сохраняются, заключил эксперт.​
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала