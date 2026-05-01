Юрист рассказал, как будет оплачиваться работа в майские праздники

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Работа в майские праздники будет оплачиваться в двойном размере, это касается специалистов на окладе, а также сотрудников с почасовой или сдельной оплатой или со сменным графиком, сообщил РИА Новости юрист hh.ru Александр Кузнецов.

"Согласно ТК РФ , работа в праздничные или выходные дни оплачивается в повышенном размере. Двойная компенсация труда полагается специалистам на окладе, а также сотрудникам с почасовой или сдельной оплатой и сменным работникам", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что сотрудник может отказаться от двойной оплаты и взять дополнительный неоплачиваемый выходной, однако это решение принимается только добровольно и не может быть навязано работодателем.

Кузнецов добавил, что привлекать к работе в праздники можно только с письменного согласия работника, за исключением экстренных ситуаций - например, для предотвращения аварий или ликвидации их последствий.