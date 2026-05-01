Силы ПВО за ночь сбили 141 украинский беспилотник.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 141 украинский беспилотник над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в пятницу Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 30 апреля до 7.00 по московскому времени 1 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении ведомства.
