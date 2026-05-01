Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами

Дроны-перехватчики и лазерные комплексы вошли в состав сил ПВО

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дроны-перехватчики и лазерные комплексы включены в состав дежурных сил по охране государственной границы России в воздушном пространстве, следует из постановления правительства РФ.

"К дежурным силам относятся специально назначенные для решения задач боевого дежурства по противовоздушной обороне... специальное вооружение (дроны-перехватчики), комплексы радиочастотного оружия, лазерные комплексы", - говорится в постановлении.

Согласно документу, обновлены правила применения оружия и боевой техники при выполнении задач противовоздушной обороны. В перечень дежурных сил теперь включены не только традиционные средства ПВО, но и новые виды вооружения.

Кроме того, в документе уточняется состав зенитных средств: к ним отнесены ракетно-артиллерийские, артиллерийские, зенитные пушечные и пулеметные комплексы.