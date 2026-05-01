Дроны-перехватчики и лазерные комплексы вошли в состав сил ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дроны-перехватчики и лазерные комплексы включены в состав дежурных сил по охране государственной границы России в воздушном пространстве.
- Обновлены правила применения оружия и боевой техники при выполнении задач противовоздушной обороны.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дроны-перехватчики и лазерные комплексы включены в состав дежурных сил по охране государственной границы России в воздушном пространстве, следует из постановления правительства РФ.
"К дежурным силам относятся специально назначенные для решения задач боевого дежурства по противовоздушной обороне... специальное вооружение (дроны-перехватчики), комплексы радиочастотного оружия, лазерные комплексы", - говорится в постановлении.
Согласно документу, обновлены правила применения оружия и боевой техники при выполнении задач противовоздушной обороны. В перечень дежурных сил теперь включены не только традиционные средства ПВО, но и новые виды вооружения.
Кроме того, в документе уточняется состав зенитных средств: к ним отнесены ракетно-артиллерийские, артиллерийские, зенитные пушечные и пулеметные комплексы.
Отмечается, что дежурные силы предназначены для радиолокационной разведки, контроля воздушно-космической обстановки и противодействия средствам воздушно-космического нападения.
