Дроны-перехватчики и лазерные комплексы вошли в состав сил ПВО - РИА Новости, 01.05.2026
06:57 01.05.2026
Дроны-перехватчики и лазерные комплексы вошли в состав сил ПВО

Правительство включило дроны-перехватчики и лазерное оружие в силы ПВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дроны-перехватчики и лазерные комплексы включены в состав дежурных сил по охране государственной границы России в воздушном пространстве.
  • Обновлены правила применения оружия и боевой техники при выполнении задач противовоздушной обороны.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дроны-перехватчики и лазерные комплексы включены в состав дежурных сил по охране государственной границы России в воздушном пространстве, следует из постановления правительства РФ.
"К дежурным силам относятся специально назначенные для решения задач боевого дежурства по противовоздушной обороне... специальное вооружение (дроны-перехватчики), комплексы радиочастотного оружия, лазерные комплексы", - говорится в постановлении.
Самоходный лазерный комплекс 1К17 Сжатие - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Почему сняли с вооружения "лазерный танк" времен СССР
23 апреля, 18:14
Согласно документу, обновлены правила применения оружия и боевой техники при выполнении задач противовоздушной обороны. В перечень дежурных сил теперь включены не только традиционные средства ПВО, но и новые виды вооружения.
Кроме того, в документе уточняется состав зенитных средств: к ним отнесены ракетно-артиллерийские, артиллерийские, зенитные пушечные и пулеметные комплексы.
Отмечается, что дежурные силы предназначены для радиолокационной разведки, контроля воздушно-космической обстановки и противодействия средствам воздушно-космического нападения.
Зенитный ракетный комплекс Печора-2М - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В СНГ сообщили об адаптации ПВО к задачам воздушно-космической обороны
12 апреля 2023, 12:16
 
