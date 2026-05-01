Силы ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мясниковском районе Ростовской области уничтожен беспилотник.
- О пострадавших и разрушениях информации нет, беспилотная опасность сохраняется.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Мясниковском районе Ростовской области в ночь на пятницу, информации о пострадавших и разрушениях нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Мясниковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что в настоящее время беспилотная опасность сохраняется.
