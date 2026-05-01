Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за апрель сбили не менее 9372 украинских дронов.
- Наибольшее количество беспилотников были сбиты 6 и 30 апреля — 693 и 571 соответственно.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ПВО за апрель перехватила и уничтожила не менее 9372 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников были сбиты 6 и 30 апреля, 693 и 571 соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
За март российскими военными уничтожены 11 211 украинских дронов.
