Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда - РИА Новости, 01.05.2026
10:39 01.05.2026 (обновлено: 20:25 01.05.2026)

Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда

  • Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда.
  • Он также удостоил почетным знаком "За успехи в труде" коллектив РГХПУ имени Строганова.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Владимир Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации", — говорится в документе.
Его получили:
  • Леонид Бобе — начальник лаборатории Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО "НИИхиммаш");
  • Марина Неелова — артистка московского театра "Современник";
  • Николай Руссу — гендиректор АО "Мостострой-11";
  • Анатолий Свиридов — токарь воронежского ООО "Электронспецтехника";
  • Шлема Спектор — доктор медицинских наук, член Общественной палаты Свердловской области.
Почетного знака "За успехи в труде" удостоили коллективы:
  • РГХПУ имени Строганова;
  • омского АО "Центральное конструкторское бюро автоматики";
  • Петербургского метрополитена.
Награды учредили в 2013-м и 2021 году соответственно.
