- Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда.
- Он также удостоил почетным знаком "За успехи в труде" коллектив РГХПУ имени Строганова.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Владимир Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации", — говорится в документе.
Его получили:
- Леонид Бобе — начальник лаборатории Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО "НИИхиммаш");
- Марина Неелова — артистка московского театра "Современник";
- Николай Руссу — гендиректор АО "Мостострой-11";
- Анатолий Свиридов — токарь воронежского ООО "Электронспецтехника";
- Шлема Спектор — доктор медицинских наук, член Общественной палаты Свердловской области.
Почетного знака "За успехи в труде" удостоили коллективы:
- РГХПУ имени Строганова;
- омского АО "Центральное конструкторское бюро автоматики";
- Петербургского метрополитена.
Награды учредили в 2013-м и 2021 году соответственно.