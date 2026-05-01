10:19 01.05.2026
Путин присвоил Марине Нееловой звание Героя труда

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ актрисе Марине Нееловой, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Нееловой Марине Метиславовне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский театр "Современник", - говорится в документе.
