"Всегда на шаг впереди". Японцев поразило решение Путина по Украине - РИА Новости, 01.05.2026
07:10 01.05.2026 (обновлено: 17:44 01.05.2026)

"Всегда на шаг впереди". Японцев поразило решение Путина по Украине

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японские читатели издания Yomiuri восхитились решением президента России Владимира Путина ввести временное прекращение огня на Украине на 9 Мая.
  • В комментариях отметили, что намерение президента Путина ввести временное прекращение огня продиктовано благородными целями.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Читатели японского издания Yomiuri восхитились решением президента России Владимира Путина ввести временное прекращение огня на Украине на 9 Мая, о котором он заявил в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
"Намерение президента Путина ввести временное прекращение огня продиктовано благородными целями. <…> Это политический шаг, призванный дать населению отпраздновать победу над фашистскими силами", — отметил профессор факультета социологии Университета Ямато Сасаки Масааки.
"Честно говоря, Владимир Путин всегда на шаг или два впереди", — написал один из пользователей.
Другой комментатор напомнил, что киевский режим всегда пытается сорвать мирные инициативы России.
"Надеюсь, перемирие все же состоится. Вот только Украина не хочет никого слушать, и даже Соединенные Штаты не могут на это повлиять. Атаки будут продолжаться, пока Зеленского не снимут с поста", — высказался 000.
В среду Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер проинформировал его о готовности объявить перемирие к 9 Мая. Они также сошлись во мнении, что подстрекаемый европейцами Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт.

