"Крайне необычно": на Западе удивились после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 01.05.2026
07:09 01.05.2026 (обновлено: 07:53 01.05.2026)
"Крайне необычно": на Западе удивились после разговора Путина и Трампа

Меркурис: разговор с Трампом подчеркнул непоколебимость позиции РФ по Украине

Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что в разговоре с Трампом Путин подчеркнул непоколебимость своей позиции по конфликту на Украине.
  • По его словам, последовательность российского лидера в этом вопросе стала поистине примечательной для мировой дипломатии.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Разговор с Дональдом Трампом подчеркнул непоколебимость позиции президента России Владимира Путина по конфликту на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Украина была одной из главных тем разговора, и Путин не уступал ни пяди. Крайне необычно с дипломатической точки зрения и поистине примечательно выглядит та последовательность, которую на самом деле проявляет Путин в достижении целей специальной военной операции", — прокомментировал эксперт итоги состоявшегося в среду телефонного звонка между двумя лидерами.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
"Никаких переговоров!" В США сделали резкое заявление о территориях России
Вчера, 04:27
По словам эксперта, на месте российского президента большинство мировых лидеров пошли бы на значительные уступки. Однако Владимир Путин никогда не отступал от обозначенных позиций, заключил Меркурис.
В среду по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор между главами России и США. По итогам беседы сообщалось, что мировые лидеры согласились в оценке деструктивной роли европейских политиков в затягивании конфликта на Украине.
На прошлой неделе Владимир Путин выразил уверенность, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. При этом глава государства подчеркивал, что Россия готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
На Западе раскрыли, на что решился Трамп после разговора с Путиным
Вчера, 02:45
 
