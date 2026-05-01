© Фото : УМВД России по Приморскому краю

В Приморье пять человек пострадали в ДТП с иномаркой

Краткий пересказ от РИА ИИ

Авария произошла в поселке Тавричанка, водитель Mazda Demio при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser.

Водитель Mazda Demio не имел права управления транспортным средством и был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.

ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали после выезда иномарки на встречку при обгоне в Приморье, по факту проводится проверка, сообщает УМВД России по региону.

По данным полиции, авария произошла в поселке Тавричанка в Приморье. Предварительно, 27-летний водитель Mazda Demio при обгоне вылетел на встречку и столкнулся с Toyota Land Cruiser.

"В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и четыре пассажира (Mazda Demio - ред.). Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении

Отмечается, что водитель Mazda не имеет права управления транспортными средством, его привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Также составлены административные материалы за выезд на встречную полосу движения, отсутствие права управления и страховки, неиспользование ремней безопасности. Водитель направлен на медосвидетельствование на состояние опьянения.