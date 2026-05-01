Рейтинг@Mail.ru
В Приморье пять человек пострадали в ДТП с иномаркой
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 01.05.2026 (обновлено: 09:19 01.05.2026)
В Приморье пять человек пострадали в ДТП с иномаркой

В Приморье пять человек пострадали при выезде иномарки на встречку

© Фото : УМВД России по Приморскому краюПоследствия ДТП в поселке Тавричанка в Приморье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморье пять человек пострадали в ДТП с участием Mazda Demio и Toyota Land Cruiser.
  • Авария произошла в поселке Тавричанка, водитель Mazda Demio при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser.
  • Водитель Mazda Demio не имел права управления транспортным средством и был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.
ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали после выезда иномарки на встречку при обгоне в Приморье, по факту проводится проверка, сообщает УМВД России по региону.
По данным полиции, авария произошла в поселке Тавричанка в Приморье. Предварительно, 27-летний водитель Mazda Demio при обгоне вылетел на встречку и столкнулся с Toyota Land Cruiser.
"В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и четыре пассажира (Mazda Demio - ред.). Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель Mazda не имеет права управления транспортными средством, его привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Также составлены административные материалы за выезд на встречную полосу движения, отсутствие права управления и страховки, неиспользование ремней безопасности. Водитель направлен на медосвидетельствование на состояние опьянения.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение, добавили в полиции.
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала