Киевская полиция столкнулась с массовым оттоком сотрудников.

В апреле вооруженный мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе Киева, а затем захватил несколько человек в заложники и забаррикадировался в супермаркете. Через некоторое время его ликвидировали при задержании. Погибли шесть человек, 15 получили ранения. Прокуратура возбудила уголовное дело о теракте.