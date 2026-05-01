На портале mos.ru собрали мероприятия ко Дню Победы

11:13 01.05.2026
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мероприятия ко Дню Победы во всех округах Москвы собрали на специальном лендинге на портале mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На портале mos.ru появился специальный лендинг, посвященный Дню Победы в столице. На странице горожане могут найти информацию о сотнях мероприятий, которые пройдут 9 мая во всех округах столицы после парада Победы на Красной площади, а также выбрать форматы участия, позволяющие поздравить ветеранов как в центре города, так и рядом с домом", - говорится в сообщении.
Репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Репетиции парада Победы 2026: даты, время, маршруты
8 мая 2025, 13:18
Отмечается, что с помощью блока, посвященного волонтерским акциям, москвичи смогут узнать о подготовке к Дню Победы, которая началась задолго до 9 мая.
"Кроме того, здесь можно присоединиться к волонтерам и найти адреса "Домиков добра" проекта "Москва помогает", где собирают подарки для бойцов специальной военной операции и детей, проживающих в новых регионах России", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что найти ближайшую площадку поможет раздел "Как отметить День Победы рядом с домом", в котором собраны лучшие мероприятия для жителей каждого округа столицы.
"Для любителей культурных событий лендинг предлагает раздел "Культурная афиша для всей семьи", который подскажет, что посмотреть и куда сходить в майские выходные… В разделе "Куда сходить 9 мая в Москве" для горожан собрали центральные площадки, на которых в течение всего дня будут проходить тематические мероприятия", - поясняется в сообщении.
Георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Более 35 тысяч георгиевских ленточек отправят в Русские дома за рубежом
22 апреля, 11:06
 
