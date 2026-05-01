На портале mos.ru собрали мероприятия ко Дню Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ На портале mos.ru появился специальный лендинг, посвященный Дню Победы в Москве.

На странице можно найти информацию о мероприятиях, которые пройдут 9 мая во всех округах столицы после парада Победы на Красной площади.

На лендинге есть разделы, посвященные волонтерским акциям и культурной афише ко Дню Победы.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мероприятия ко Дню Победы во всех округах Москвы собрали на специальном Мероприятия ко Дню Победы во всех округах Москвы собрали на специальном лендинге на портале mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"На портале mos.ru появился специальный лендинг, посвященный Дню Победы в столице. На странице горожане могут найти информацию о сотнях мероприятий, которые пройдут 9 мая во всех округах столицы после парада Победы на Красной площади, а также выбрать форматы участия, позволяющие поздравить ветеранов как в центре города, так и рядом с домом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью блока, посвященного волонтерским акциям, москвичи смогут узнать о подготовке к Дню Победы, которая началась задолго до 9 мая.

"Кроме того, здесь можно присоединиться к волонтерам и найти адреса "Домиков добра" проекта "Москва помогает", где собирают подарки для бойцов специальной военной операции и детей, проживающих в новых регионах России", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что найти ближайшую площадку поможет раздел "Как отметить День Победы рядом с домом", в котором собраны лучшие мероприятия для жителей каждого округа столицы.