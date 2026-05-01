Суд в Москве запретил продавать подавители сигнала для обхода "Платона"

МОСКВА, 1 май - РИА Новости. Перовский районный суд столицы удовлетворил иск межрайонной прокуратуры и постановил заблокировать в интернете объявления о продаже устройств, позволяющих подавлять сигнал системы взимания платы с большегрузов "Платон", говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.