Суд в Москве запретил продавать подавители сигнала для обхода "Платона"

- Перовский районный суд Москвы удовлетворил иск о запрете продажи устройств, подавляющих сигнал системы "Платон".
- Объявления в интернете о продаже блокираторов запретили распространять в России.
МОСКВА, 1 май - РИА Новости. Перовский районный суд столицы удовлетворил иск межрайонной прокуратуры и постановил заблокировать в интернете объявления о продаже устройств, позволяющих подавлять сигнал системы взимания платы с большегрузов "Платон", говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Административные исковые требования Перовской межрайонной прокуратуры… удовлетворить. Признать информацию, размещенную на сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", — говорится в решении.
Как установила проверка надзорного ведомства, на нескольких интернет-площадках предлагалась установка на грузовой транспорт массой свыше 12 тонн специального оборудования, которое подавляет сигнал спутниковой навигации и не позволяет системе "Платон" фиксировать реальный пробег и маршрут машины.
Такие действия, как указано в материалах дела, нарушают статью 12.21.3 КоАП РФ, которая обязывает водителей своевременно вносить плату за проезд по федеральным трассам. Ответчиками по иску выступили компания ООО "АВТОПИТЕР.РУ", а также администратор одного из доменных имен.
