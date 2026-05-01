Суд в Москве запретил продавать подавители сигнала для обхода "Платона" - РИА Новости, 01.05.2026
16:07 01.05.2026 (обновлено: 16:08 01.05.2026)
Суд в Москве запретил продавать подавители сигнала для обхода "Платона"

© Фото : Платон
Офис системы взимания платы "Платон". Архивное фото
  • Перовский районный суд Москвы удовлетворил иск о запрете продажи устройств, подавляющих сигнал системы "Платон".
  • Объявления в интернете о продаже блокираторов запретили распространять в России.
МОСКВА, 1 май - РИА Новости. Перовский районный суд столицы удовлетворил иск межрайонной прокуратуры и постановил заблокировать в интернете объявления о продаже устройств, позволяющих подавлять сигнал системы взимания платы с большегрузов "Платон", говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Административные исковые требования Перовской межрайонной прокуратуры… удовлетворить. Признать информацию, размещенную на сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", — говорится в решении.
Как установила проверка надзорного ведомства, на нескольких интернет-площадках предлагалась установка на грузовой транспорт массой свыше 12 тонн специального оборудования, которое подавляет сигнал спутниковой навигации и не позволяет системе "Платон" фиксировать реальный пробег и маршрут машины.
Такие действия, как указано в материалах дела, нарушают статью 12.21.3 КоАП РФ, которая обязывает водителей своевременно вносить плату за проезд по федеральным трассам. Ответчиками по иску выступили компания ООО "АВТОПИТЕР.РУ", а также администратор одного из доменных имен.
