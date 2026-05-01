Рейтинг@Mail.ru
Хегсет рассказал о юридических тонкостях ведения операции против Ирана - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 01.05.2026
Хегсет рассказал о юридических тонкостях ведения операции против Ирана

Хегсет: отсчет срока операции против Ирана без согласия конгресса приостановлен

© REUTERS / Evan Vucci
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что 60-дневный срок на проведение военной операции против Ирана без согласия конгресса приостановлен из-за режима прекращения огня.
  • Администрация США может запросить у конгресса дополнительные средства для покрытия расходов на американские атаки по Ирану.
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что 60-дневный срок на проведение военной операции против Ирана без согласия конгресса приостановлен из-за режима прекращения огня.
Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США имеет право использовать вооруженные силы за рубежом без разрешения конгресса только 60 дней. Таким образом, военные полномочия Трампа истекают 1 мая.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Эксперт рассказал, как Трамп может продлить военные полномочия в Иране
03:13
Отвечая на вопрос о том, будет ли администрация Трампа запрашивать разрешение конгресса в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, Хегсет сослался на Белый дом.
"В конечном счете, я бы положился в этом вопросе на Белый дом и юридического советника Белого дома. Однако сейчас у нас действует режим прекращения огня, и, как мы понимаем, это означает, что 60-дневный отсчет либо ставится на паузу, либо полностью останавливается во время перемирия", – заявил он во время слушаний в комитете сената.
Он также сообщил, что администрация США может запросить конгресс о дополнительных средствах для покрытия расходов на американские атаки по Ирану.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники утверждал, что Трамп считает морскую блокаду главным рычагом давления на Иран, но в случае необходимости готов рассматривать и другие военные сценарии. По информации портала, Центральное командование ВС США (CENTCOM) разработало план “коротких и мощных” ударов. Агентство Bloomberg передавало, что CENTCOM уже запросило отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного применения против Ирана. Решение по запросу пока не принято.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Ракеты ПВО в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Колоссальный ущерб". Неожиданный удар Ирана ужаснул США
Вчера, 18:07
 
В миреИранСШАБлижний ВостокПит ХегсетМинистерство обороны СШАВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала