Журналист рассказал о поведении мужчины, прорвавшегося к Паслеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина, прорвавшийся к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайской демонстрации в Екатеринбурге, вел себя агрессивно, рассказал очевидец.
- Неизвестный сопротивлялся задержанию около двух минут, после чего был передан правоохранительным органам.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Мужчина, прорвавшийся к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайской демонстрации в Екатеринбурге, вел себя агрессивно, две минуты он точно сопротивлялся при задержании, сообщил РИА Новости екатеринбургский журналист, ставший очевидцем происходящего.
"Он бежит, я даже не знаю, кричал он что-то или нет, возможно, что-то и кричал. Просто все слишком быстро произошло, его моментально скрутили, повалили на пол. Губернатор, как будто и вовсе ничего не произошло, отправился дальше. Я по крайней мере, не заметил у него испуга", – рассказал собеседник агентства.
Мужчина очень долго сопротивлялся задержании, минуты две, отметил журналист.
"Сначала один человек пытался его скрутить, потом прибежала подмога, и отвели его к пятому гейту", – рассказал он.
"Возможно, пьяный. Агрессивный он был. Паники ни у кого не было совсем", – добавил журналист.
В пятницу в местные СМИ распространили видео, что перед первомайским митингом около "Екатеринбург Арены" в столице Урала к свердловскому губернатору Денису Паслеру, когда с ним делала фото местная жительница, стремительно направился мужчина. Неизвестного скрутила охрана.
Как уточняли РИА Новости в департаменте информационной политики, мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств, никто при инциденте не пострадал.