Журналист рассказал о поведении мужчины, прорвавшегося к Паслеру

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина, прорвавшийся к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайской демонстрации в Екатеринбурге, вел себя агрессивно, рассказал очевидец.

Неизвестный сопротивлялся задержанию около двух минут, после чего был передан правоохранительным органам.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Мужчина, прорвавшийся к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайской демонстрации в Екатеринбурге, вел себя агрессивно, две минуты он точно сопротивлялся при задержании, сообщил РИА Новости екатеринбургский журналист, ставший очевидцем происходящего.

"Он бежит, я даже не знаю, кричал он что-то или нет, возможно, что-то и кричал. Просто все слишком быстро произошло, его моментально скрутили, повалили на пол. Губернатор, как будто и вовсе ничего не произошло, отправился дальше. Я по крайней мере, не заметил у него испуга", – рассказал собеседник агентства.

Мужчина очень долго сопротивлялся задержании, минуты две, отметил журналист.

"Сначала один человек пытался его скрутить, потом прибежала подмога, и отвели его к пятому гейту", – рассказал он.

"Возможно, пьяный. Агрессивный он был. Паники ни у кого не было совсем", – добавил журналист.

В пятницу в местные СМИ распространили видео, что перед первомайским митингом около "Екатеринбург Арены" в столице Урала к свердловскому губернатору Денису Паслеру , когда с ним делала фото местная жительница, стремительно направился мужчина. Неизвестного скрутила охрана.