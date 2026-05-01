Адвокат рассказал, как будут судить мужчину, прорвавшегося к Паслеру

Краткий пересказ от РИА ИИ Правоохранительные органы будут квалифицировать действия мужчины, прорвавшегося к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, в зависимости от его мотивов.

Если мужчина отпихивал сотрудников в форме, это может быть расценено как насилие в отношении представителя власти, а если он ругался в адрес губернатора — как оскорбление представителя власти.

Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств, никто при инциденте не пострадал.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы будут квалифицировать поведение мужчины, прорвавшегося к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайской демонстрации в Екатеринбурге, по его мотивам, сообщил РИА Новости екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский.

"Само по себе то, что на видео, без понимания его цели и мотивов – ничего не образует. Кинулся и кинулся, хотел выразить, к примеру, глубокую признательность. Как он объяснит свои мотивы – так его и будут судить", – сказал юрист на просьбу прокомментировать случившиеся.

Он отметил, что есть нюансы, связанные с порядком управления.

"Поскольку его вязала охрана в "гражданке", то, может быть, ему и ничего (не будет – ред.). Если он бы отпихивал сотрудников в форме – то насилие в отношении представителя власти. Если он нецензурно ругался – то мелкое хулиганство, если он ругался в адрес губернатора – это уголовно наказуемо, как оскорбление представителя власти", – объяснил собеседник агентства.

В пятницу в местные СМИ распространили видео, что перед первомайским митингом около "Екатеринбург Арены" в столице Урала к Паслеру, когда с ним делала фото местная жительница, стремительно направился мужчина в спортивной форме. Неизвестного сразу же скрутила охрана.