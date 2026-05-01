Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с ЕП

БАКУ, 1 мая — РИА Новости. Парламент Азербайджана приостанавливает сотрудничество с Европейским парламентом по всем направлениям в связи с его антиазербайджанской деятельностью, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса (парламента).

"Милли Меджлис принял решение в связи с антиазербайджанской деятельностью Европарламента . Документ зачитал на пленарном заседании парламента вице-спикер Зияфет Аскеров. Согласно решению, Милли Меджлис приостанавливает сотрудничество с Европейским парламентом по всем направлениям", — говорится в сообщении.

В Милли Меджлисе создана комиссия для принятия решения по вопросу деятельности Европейского парламента против Азербайджана . Председателем комиссии назначен Зияфет Аскеров, членами — Фазиль Мустафа, Мубариз Гурбанлы, Таир Миркишили, Турал Гянджалиев, Жаля Алиева и Сабина Хасаева.

Спикер Сахиба Гафарова, выступая на пленарном заседании, напомнила, что ранее парламент Азербайджана был вынужден приостановить отношения в связи с принятием Европарламентом предвзятых документов, однако после соответствующих усилий Европарламента в сентябре 2016 года принято решение о восстановлении отношений.