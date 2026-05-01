Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с ЕП - РИА Новости, 01.05.2026
12:50 01.05.2026 (обновлено: 16:18 01.05.2026)
Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с ЕП

Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с ЕП по всем направлениям

© РИА Новости / Алексей Куденко
Государственный флаг Азербайджана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европейским парламентом по всем направлениям.
  • Решение было принято в связи с антиазербайджанской деятельностью ЕП.
  • Ранее отношения уже приостанавливались, но были восстановлены в 2016 году после соответствующих усилий Европарламента.
БАКУ, 1 мая — РИА Новости. Парламент Азербайджана приостанавливает сотрудничество с Европейским парламентом по всем направлениям в связи с его антиазербайджанской деятельностью, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса (парламента).
"Милли Меджлис принял решение в связи с антиазербайджанской деятельностью Европарламента. Документ зачитал на пленарном заседании парламента вице-спикер Зияфет Аскеров. Согласно решению, Милли Меджлис приостанавливает сотрудничество с Европейским парламентом по всем направлениям", — говорится в сообщении.
В Милли Меджлисе создана комиссия для принятия решения по вопросу деятельности Европейского парламента против Азербайджана. Председателем комиссии назначен Зияфет Аскеров, членами — Фазиль Мустафа, Мубариз Гурбанлы, Таир Миркишили, Турал Гянджалиев, Жаля Алиева и Сабина Хасаева.
Спикер Сахиба Гафарова, выступая на пленарном заседании, напомнила, что ранее парламент Азербайджана был вынужден приостановить отношения в связи с принятием Европарламентом предвзятых документов, однако после соответствующих усилий Европарламента в сентябре 2016 года принято решение о восстановлении отношений.
"К сожалению, прошедшие десять лет показали, что Европейский парламент не намерен отказываться от предвзятой деятельности в отношении Азербайджана. Восстановление нашей территориальной целостности еще больше активизировало действия Европарламента против Азербайджана. Все это демонстрирует, на каких параметрах в действительности основывается деятельность данного института", — отметила спикер.
