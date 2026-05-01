В ВОЗ оценили риск завоза оспы обезьян в Россию
06:51 01.05.2026
В ВОЗ оценили риск завоза оспы обезьян в Россию

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Риск завоза оспы обезьян в Россию существует до тех пор, пока вирус циркулирует на международном уровне, сообщили в российском офисе ВОЗ.
  • На сегодняшний день в России зарегистрировано всего несколько завозных случаев оспы обезьян, ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Риск завоза оспы обезьян в Россию существует до тех пор, пока вирус циркулирует на международном уровне, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"По оценкам ВОЗ, риск завоза оспы обезьян (mpox) в любую страну, включая Российскую Федерацию, существует до тех пор, пока вирус циркулирует на международном уровне. На сегодняшний день в России зарегистрировано всего несколько завозных случаев оспы обезьян. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора", - сообщили в ВОЗ.
В начале апреля заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщал о подтверждении диагноза "оспа обезьян" у одного пациента, госпитализированного в Домодедовскую больницу. Позднее в пресс-службе медучреждения сообщили РИА Новости, что еще один пациент с подтвержденной оспой обезьян госпитализирован в больницу, состояние обоих оценивалось как удовлетворительное.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
РоссияМосковская область (Подмосковье)ВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
