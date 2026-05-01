"Ситуация накалилась". На Западе забили тревогу из-за угрозы новой войны

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Резкое обострение отношений между ОАЭ и Саудовской Аравии из-за выхода Абу-Даби из ОПЕК может перерасти в конфликт, пишет газета Junge Welt.
"Из-за выход ОАЭ из ОПЕК <…> повышается напряженность на Аравийском полуострове. Главная причина — <…> разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией. Абу-Даби хочет в будущем продавать больше нефти и считает себя слишком ограниченным квотами <…> ОПЕК, которые во многом определяет Эр-Рияд", — пишет издание.
Такого кризиса история еще не знала
23 апреля, 08:00
Вместе с тем отмечается, что, помимо противоречий в сфере нефтедобычи, в настоящий момент между этими странами с новой силой разгорелся давний спор и во внешней политике.
"В первые дни войны с Ираном совместная оборона <…> скрывала напряженность. <…> Но в конце концов ситуация вновь накалилась. Похоже, в Абу-Даби побеждают жесткие сторонники более тесного партнерства с Израилем и США, а в Эр-Рияде преобладает поиск <…> баланса с Ираном. Так что сегодня над регионом <…> нависла угроза нового конфликта, — резюмирует издание.
ОАЭ объявили во вторник, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, основанное на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. Как сообщил источник РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
Терпение арабов иссякло: мировой рынок нефти рухнул
29 апреля, 08:00