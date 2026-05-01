В НАО установят памятник погибшим участникам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ненецком автономном округе планируют установить памятник погибшим участникам СВО.
- Мемориал будет местом памяти, где смогут встречаться близкие погибших и однополчане.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Памятник погибшим участникам СВО планируется установить в Ненецком автономном округе (НАО), сообщила губернатор округа Ирина Гехт.
"Мы планируем, что на территории храма (Арктического собора) или рядом появится такой памятник. И я думаю, что в ближайшее время будем это обсуждать с нашими людьми. Потому что мы принимаем решения коллегиально – какая концепция будет и где его расположить", - сказала она ИС "Вести".
Гетх отметила, что мемориал будет местом памяти, где могли бы встречаться близкие погибших, однополчане.
"Конечно, мы хотели, чтобы это было тоже местом памяти погибших участников специальной военной операции", - сказала глава НАО.
