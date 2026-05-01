В Москве началась высадка виолы

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке саженцев виолы на столичные цветники, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Виола традиционно появляется первой на клумбах, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. Саженцы виолы украсят скверы на площади Гагарина, парка Победы на Поклонной горе, Манежной площади и другие знаковые объекты. Кроме того, цветы высадят вдоль Ленинского и Кутузовского проспектов Рублевского шоссе и ряда ключевых магистралей города", - рассказал Бирюков

Заммэра пояснил, что в парке Победы на Поклонной горе появятся цветники в виде цветочных часов и триколора. Пять тематических арт-цветников, оформленных в честь Года единства народов России , организуют на откосах вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, площади Гагарина и на пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной.

"При выращивании саженцев применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив", - уточнил Бирюков.

По его словам, это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы цветы комфортно себя чувствовали при любой погоде.