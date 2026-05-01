В Москве растаял снег

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Снег растаял в Москве к утру пятницы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"К утру первого мая снег в Москве сошел. Лишь в поселке Северный лежит один сантиметр", - написала Позднякова в своем канале на платформе "Макс".
Синоптик добавила, что на севере Подмосковья в Дмитрове еще остался снежный покров высотой восемь сантиметров.
