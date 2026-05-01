Синоптик рассказала, когда в Москве растает снег

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Мокрый снег в Москве
Мокрый снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Снег растает до конца 2 мая в Москве и области, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
По данным метеостанции на ВДНХ, на утро 30 апреля снег полностью в столице и ее области еще не растаял. Например, в Москве местами лежит четыре сантиметра снега, в Клину восемь сантиметров, а в Дмитрове целых 12 сантиметров.
"Первого мая в Москве снег сойдет окончательно, а по области, он еще останется на северо-западе — в Клину и Дмитрове, но к концу дня 2 мая его уже точно не будет в этой местности", - рассказала синоптик.
