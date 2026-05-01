В МИД рассказали о планах ремонта в главном здании

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В МИД России рассказали РИА Новости о ходе ремонта в историческом здании на Смоленской-Сенной площади в Москве: в этом году будут отреставрированы фасады и заменены окна.

"Объектом реконструкции является зона А (правая 16-этажная пристройка) общей площадью 14 237 квадратных метров и фасады здания (зоны А, Б и В) до 20-го этажа, включая башни 21-го этажа. Объект расположен в действующем здании МИД России общей площадью 54 943,4 квадратного метра, введенном в эксплуатацию в 1951 году", - уточнили в министерстве.

Для начала строительства в 2021-2022 годах были проведены инженерные изыскания и разработана проектно-сметная документация, а в 2023-2025 - рабочая документация.

"Выполнение работ осуществляется в действующем здании, для чего необходимо освободить занимаемую в настоящее время сотрудниками министерства правую пристройку для проведения строительно-монтажных и реставрационных работ без остановки работы министерства, а также предоставить фронт работы на фасадах здания", - рассказали в ведомстве.

По данным министерства, сейчас идут ремонтно-реставрационные работы по фасадам зоны В (левая 16-этажная пристройка) и благоустройство территорий в этой зоне. Строители работают также над устройством временной системы кондиционирования и хладоснабжения части помещений действующих зон Б (центральная 26-этажная часть здания) и В, а также демонтируют кондиционеры с фасадов.

Кроме того, идут работы и по замене оконных блоков в зонах Б и В, перенос действующих инженерных сетей и оборудования из зоны А для бесперебойной работы комплекса зданий МИД.